به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی بحرالعلوم؛ دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با اشاره به تشکیل نشست وبیناری ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، افزود: در این نشست که حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمیدرضا لیمویی مسئول قرارگاه مردمی این ستاد و حدود ۲۰۰ نفر از حافظان قرآن نیز حضور داشتند قرار شد پویش حفظ جزء سی‌اُم قرآن از ماه آینده آغاز شود.

بحرالعلوم تصریح کرد: موضوع دیگر که پیش‌تر هم در مورد آن اطلاع‌رسانی شده بود، بحث تشویق مربیان حفظ قرآن کریم بود که از اوایل آبان تا ۲۲ بهمن اجرا خواهد شد و به ازای هر جزء قرآنی که متربی موفق به حفظ آن خواهد شد، مربی مبلغ ۲۵۰ هزار تومان پاداش دریافت خواهد کرد.

وی گفت: حجت‌الاسلام لیمویی نیز با توجه به آغاز فعالیت قرارگاه مردمی ستاد راهبری، مطالبی را در باره نحوه تعامل این قرارگاه با جامعه حفاظ مطرح کرد و همچنین از حافظان قرآن خواسته شد تا اخبار ستاد حفظ و فعالیت‌های جاری در آن را به شکل شبکه مردمی منتشر کرده و در ایجاد انگیزه در دیگران برای حفظ قرآن کوشش کنند.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم اضافه کرد: همچنین برخی از حاضران در وبینار سؤالات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و به آنها پاسخ داده شد و مقرر شد در ماه‌های آینده چنین جلساتی تشکیل شود تا از دیدگاه‌های حافظان در روستا‌ها و دیگر شهر‌ها اطلاع یابیم.

ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم در ساختار جدید خود مشتمل بر چهار قرارگاه مردمی، دانش‌آموزی، دانشجویی و نظامی است.