

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه، از اجرای خلع ید ۷۲۰ مترمربع اراضی ملی روستای باقله واقع در دهستان درودفرامان بخش مرکزی باهدف مقابله با پدیده شوم زمین خواری و جلوگیری از تضیبع حقوق عمومی خبر داد.

جبار ولی پور اظهار داشت: حکم قطعی قضایی به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و توسط سعید داوری نژاد فرمانده همراه کارشناسان پاسگاه ویژه منابع طبیعی اجرا و در نهایت عرصه تصرفی بازپس گرفته شد.

فرمانده پاسگاه ویژه در حاشیه آزادسازی عرصه تصرفی گفت: با توجه به وسعت بی‌حد و مرز اراضی منابع طبیعی، هیچ بهانه‌ای برای تصرف یا تجاوز غیرقانونی پذیرفتنی نیست.

وی از شهروندان خواست ، هرگونه تخلف و تجاوز به اراضی ملی را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان گزارش نمایند.