امضا تفاهم نامه، مابین استانداری و شرکت مپنا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان گفت: در راستای قولی که به مردم کردستان داده‌ایم این پروژه با حضور چند سرمایه گذار به زودی اجرایی خواهد شد.

لهونی در ادامه با اشاره به اینکه این پروژه در غرب کشور قابل توجه خواهد بود گفت: حضور این شرکت نافی حضور دیگر سرمایه گذاران نیست و در این رابطه با چند سرمایه گذار دیگر هم صحبت شده است.

وی در جلسه امضا تفاهم نامه پروژه گردشگری قشلاق گریزه با مجموعه سرمایه گذاری مپنا گفت: این مجموعه علاوه بر سرمایه گذاری در این پروژه در حال ایجاد دو نیروگاه کوچک برق آبی در استان کردستان هستند.