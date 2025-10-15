استاندار لرستان در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و طبیعی لرستان، بر ضرورت نگاه ویژه دولت مرکزی به استان‌های زاگرس‌نشین و برنامه‌ریزی متوازن برای توسعه این مناطق تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌های توسعه گفت: باید برنامه‌ریزی متوازن و منطقی در استان‌های زاگرس‌نشین، به‌ویژه در لرستان، مورد توجه جدی قرار گیرد.

سید «سعید شاهرخی» ادامه داد: این استان ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارد که در صورت فعال‌سازی، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز کمک کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان از استعدادهای طبیعی، انسانی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است، افزود: انتظار می‌رود دولت و متولیان در مرکز کشور، با نگاهی ویژه به لرستان، زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها را فراهم آورند. تأکید ما در این نشست نیز بر همین موضوع بود تا بتوانیم از توان بالقوه استان برای رشد و توسعه پایدار بهره‌مند شویم.





شاهرخی ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل دولت و بخش خصوصی، مسیر تحقق توسعه متوازن در استان‌های زاگرس‌نشین به‌ویژه لرستان، با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.





در این جلسه فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود را در زمینه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان مطرح کردند.