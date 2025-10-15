به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،دکتر مهزاد یوسفیان، رئیس بیمارستان آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اظهارداشت: بدنبال تامین تجهیزات پزشکی بیمارستانها توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه و با هدف ارتقاء ایمنی و بهداشت در فرآیندهای جراحی، این بیمارستان به یک دستگاه استریلیزاسیون پیشرفته بر پایه پلاسما مدل Steriway ساخت شرکت دانش‌بنیان "طب امروز" و به ارزش ۹ میلیارد ریال مجهز شد.

وی افزود: این دستگاه دارای چمبر ۵۰ لیتری بوده و جایگزین روش‌های قدیمی استریل با گاز فرمالین شده است.

دکتر یوسفیان بیان داشت: راه‌اندازی دستگاه استریلیزاسیون پلاسما، گامی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات اتاق عمل و افزایش ایمنی بیماران است و این فناوری، امکان استریل تجهیزات حساس به حرارت و رطوبت را در دمای پایین و در زمان کوتاه فراهم می‌کند و با حذف گازهای سمی، تأثیری مثبت بر محیط زیست دارد.