رئیس بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل گفت با هدف ارتقاء ایمنی و بهداشت در فرآیندهای جراحی، این بیمارستان به دستگاه استریلیزاسیون بر پایه پلاسما مجهز شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،دکتر مهزاد یوسفیان، رئیس بیمارستان آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اظهارداشت: بدنبال تامین تجهیزات پزشکی بیمارستانها توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه و با هدف ارتقاء ایمنی و بهداشت در فرآیندهای جراحی، این بیمارستان به یک دستگاه استریلیزاسیون پیشرفته بر پایه پلاسما مدل Steriway ساخت شرکت دانشبنیان "طب امروز" و به ارزش ۹ میلیارد ریال مجهز شد.
وی افزود: این دستگاه دارای چمبر ۵۰ لیتری بوده و جایگزین روشهای قدیمی استریل با گاز فرمالین شده است.
دکتر یوسفیان بیان داشت: راهاندازی دستگاه استریلیزاسیون پلاسما، گامی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات اتاق عمل و افزایش ایمنی بیماران است و این فناوری، امکان استریل تجهیزات حساس به حرارت و رطوبت را در دمای پایین و در زمان کوتاه فراهم میکند و با حذف گازهای سمی، تأثیری مثبت بر محیط زیست دارد.