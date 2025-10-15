به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین بدری گفت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو دستگاه پژو شوتی حامل بار قاچاق تحت تعقیب قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران این پلیس پس از هماهنگی قضایی خودرو مذکور را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۶ هزار و ۶۶۰ عدد قرص ظرفشویی و ۱۰۳ کیلو شکلات خارجی که همگی فاقد هرگونه مدارک مثبته بودند، کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به ارزش ۵ میلیارد ریالی محموله کشف شده، خاطر نشان کرد: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا همه تلاش خود را به کار بسته، تا تحرک از قاچاقچیان و ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود و از مردم خواست در اجرای هر چه بهتر طرح‌های مبارزه با قاچاق در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق ستاد خبری ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند