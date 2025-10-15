به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس گفت: پرونده حمل کالا‌های قاچاق شامل انواع مواد خوراکی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

احمدی افزود: شعبه پس از بررسی موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس افزود: با گزارش ماموران نیروی انتظامی شهرستان طبس این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.