قرارداد ساخت خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس (مهرآران، فسا، شیراز) با ظرفیت انتقال ۷۳ هزار بشکه در روز و سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس در نشست شورای انرژی استان فارس با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان و مدیران صنعت نفت به امضا رسید.

نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی در این نشست سرمایه‌گذاری این پروژه را ۱۵۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: این خط لوله روزانه بیش از ۷۳ هزار بشکه فرآورده نفتی را از مهرآران در استان هرمزگان به فارس انتقال خواهد داد.

درباره فواید اجرای این خط لوله گفت: با بهره‌برداری از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران – فسا – شیراز (خط لوله پارس) از هدررفت سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انرژی جلوگیری خواهد شد.

به گفته حسنعلی محمدی، این پروژه از تردد ۱۳۰ میلیون کیلومتری تانکر‌ها و نفتکش‌ها در جاده‌ها جلوگیری کرده و از وقوع حدود ۲۰۰ حادثه تانکری و تلفات انسانی پیشگیری می‌کند.

نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از جابه‌جایی ۷۰ درصدی فرآورده‌های نفتی استان فارس با تانکر خبر داد و گفت: این روش پرهزینه و پرخطر است و این روش علاوه بر دارا بودن مخاطرات ایمنی، موجب افزایش ترافیک در جاده‌ها و تحمیل هزینه‌های گزاف به شرکت‌ها شده است.

سید اسماعیل حسینی اعلام کرد: در همین راستا، قرارداد اجرای خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس با هدف کاهش هزینه‌ها و خطرات جاده‌ای منعقد شد.

