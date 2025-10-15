پخش زنده
امروز: -
مدیر حوزههای علمیه استان آذربایجانغربی گفت:علما طلایه داران دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیینی معنوی و پرشکوه، یادواره شهدای روحانی شهرستان شاهیندژ در محل مرکز حوزه علمیه امام محمد باقر (ع) برگزار شد.
حجتالاسلام صفدر محمدی، مدیر حوزههای علمیه استان آذربایجانغربی، با اشاره به جایگاه والای شهدا، گفت:شهدا تجسم اخلاصاند؛ آنان نه برای نام، نه برای نان، بلکه برای رضای خدا پای در میدان گذاشتند و خون خود را نثار عزت اسلام کردند. وی در ادامه افزود: روحانیت در طول تاریخ، پرچمدار جهاد فکری و عملی بوده و شهدای روحانی، پیوند دهنده سنگر علم و میدان عملاند.
محمدی سپس تصریح کرد: امروز وظیفه طلاب و روحانیون، تداوم راه آن عزیزان با اخلاص، بصیرت و خدمت بیمنت به مردم است.
حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ نیز دراین مراسم با گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان روحانی گفت:در طول تاریخ انقلاب اسلامی روحانیت در دفاع از دستاوردها انقلاب اسلامی شهیدان زیادی را تقدیم نموده که امروز پاسداشت و ادامه راه این شهیدان وظیفه همه ماست.
او همچنین گفت:دشمنان انقلاب اسلامی از اندیشه و تفکر روحانیت و فرهنگ شهادت بیم و هراس دارند
این یادواره که در امتداد کنگره شهدای روحانی استان برگزار ودر پایان از تصویر شهید روحانی ولی زاده رونمایی شد.