

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ناصر اسکندری» با اشاره به شروع فصل تعمیرات نیروگاه‌ها گفت: به منظور افزایش پایداری و ایمنی واحد‌ها و همچنین تولید برق مطمئن نیروگاه‌ها در پیک تابستان سال آینده افزون بر ۱۱۱ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار مگاوات از این برنامه آغاز شده است، افزود: با توجه به ظرفیت نامی ۷۸ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی، برخی از نیروگاه‌ها و واحد‌های تولید برق آنها در مدت زمان اجرای فصل تعمیرات نیروگاه‌ها بیش از یک نوبت مورد تعمیر و بازدید قرار می‌گیرند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و تصریح کرد: برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از خردادماه سال بعد به پایان برسد. چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحد‌های تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه ۹۳ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم تامین برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، از این رو آمادگی کامل این واحد‌ها برای تولید برق پایدار و پاسخگویی به نیاز مصرف فصول گرم سال از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار است.

اسکندری اضافه کرد: بسته به نوع، عملکرد، قدمت، تکنولوژی و ساعاتی که نیروگاه در مدار بوده است برای این واحد‌ها برنامه تعمیراتی پیش‌بینی می‌شود که این اقدامات در قالب چهار سرفصل اصلی تعمیرات اساسی، تعمیرات دوره‌ای، بازدید مسیر داغ و بازدید اتاق احتراق در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به آمادگی بیشتر واحد‌های نیروگاهی کشور گفت: در نیمه نخست امسال میزان انرژی از دست رفته نیروگاه‌های دولتی و خصوصی ۳.۶ درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است.