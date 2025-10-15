پخش زنده
مدیر پایانه مرزی بیلهسوار مغان از افزایش ۶۱ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی این شهرستان طی ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل لطفالله بابایی اظهار کرد: در این مدت ۵۸ هزار مسافر از پایانه مرزی بیلهسوار تردد کردند که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ مسافر ایرانی و ۵۷ هزار و ۳۲۸ نفر نیز خارجی هستند.
وی با بیان اینکه مسافران ایرانی بهصورت پیاده و مسافران خارجی با اتوبوس تردد کردند، افزود: در این مدت یک هزار و ۳۵۵ مسافر ایرانی وارد کشور شده و ۱۳۵ مسافر ایرانی از مرز بیلهسوار خارج شدند.
مدیر پایانه مرزی بیلهسوار مسافران ورودی خارجی از مرز بیلهسوار را ۲۷ هزار و ۶۵۹ نفر ذکر کرد و گفت: در نیمه اول امسال ۲۹ هزار و ۶۶۹ مسافر خارجی از مرز بیلهسوار خارج شدند.
مدیر پایانه مرزی بیلهسوار گفت: در ۶ ماه گذشته ۷۵ هزار و ۲۲۸ دستگاه وسیله نقلیه اعم از پر و خالی از پایانه مرزی بیلهسوار تردد کردند.
بابایی افزود: از این تعداد ۳۹ هزار و ۷۱۸ دستگاه وسیله نقلیه از پایانه مرزی بیلهسوار وارد کشور شده و ۳۵ هزار و ۵۱۰ دستگاه نیز از این مرز خارج شد.
وی اظهار کرد: همچنین در این مدت یک هزار و ۴۱۴ دستگاه اتوبوس و ۷۳ هزار و ۸۱۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی بیلهسوار تردد کردند که بیانگر نقش پررنگ این مرز در جابجایی کالا و مسافر است.
وی با اشاره به اهمیت پایانه مرزی بیلهسوار و توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بیان کرد: این پایانه مرزی یکی از فعالترین مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور در شمالغرب ایران است و نقش مؤثری در تسهیل تردد، ارتقای تعاملات و گسترش همکاریهای تجاری و گردشگری دارد.
مدیر پایانه مرزی بیلهسوار اضافه کرد: با اجرای طرحهای عمرانی و بهبود زیرساختهای خدماتی در حوزه حمل و نقل تلاش میشود سطح خدمات در این پایانه افزایش یافته و زمینه رشد بیشتر تردد و تبادلات تجاری فراهم شود.