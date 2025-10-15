پخش زنده
مدیرکل گمرک پرویزخان قصرشیرین گفت: در ۶ ماه سپری شده امسال آمار مسافران ورود از اقلیم کردستان عراق به کشورمان از طریق این مرز رسمی ۳۴ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الله چاوشی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه در مجموع ۱۷۱هزار و۲۳۰ مسافر ایرانی و عراقی از مرز رسمی پرویزخان تردد کردند که از این تعداد ۸۸ هزار و ۶۶۰ نفر مسافران ایرانی هستند که از کشور خارج و ۸۲ هزار و ۵۷۰ نفر نیز مسافران عراقی بوده که وارد کشور شدهاند.
وی با تاکید بر اهمیت راهبردی گمرک پرویزخان در مبادلات تجاری و تردد مسافران گفت: تمام تشریفات گمرکی این مسافران در کمترین زمان ممکن و با هدف تسهیل در تردد و رعایت قوانین و مقررات گمرکی انجام شده است.
مدیرکل گمرک پرویزخان گفت: در نیمه نخست امسال ورود مسافران از اقلیم کردستان عراق به کشور ۳۴ درصد و خروج مسافران نیز ۱۷ درصد افزایش داشته است.
چاوشی ادامه داد: گمرک پرویزخان به عنوان یکی از مهمترین گمرکات مرزی کشور، نقش کلیدی در مبادلات تجاری و تردد مسافران با اقلیم کردستان عراق ایفا میکند.
وی با بیان اینکه تردد خودروهای سواری عبور موقت نیز در این مرز رسمی با هماهنگی سایر نهادها از جمله گمرک و پلیس راهور انجام میشود، گفت: مقصد مسافرانی که از کشور عراق و حوزه اقلیم کردستان وارد کشور میشوند بیشتر شهرهای زیارتی کشورمان، پیگیری امور درمان و پزشکی و همچنین سفر سیاحتی به شهرهای شمالی کشورمان است.
او اضافه کرد: گمرک پرویزخان به عنوان بزرگترین مرز زمینی مجاز ترانزیت کشور علاوه بر فعالیتهای تجاری و مبادلات کالا، سالیانه پذیرای تعداد زیادی مسافر از ۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق است.
مرز رسمی پرویزخان به دلیل هم مرز بودن با حوزه اقلیم کردستان عراق و قرابتهای دینی، قومی و زبانی که با شهرستانهای غربی استان کرمانشاه همواره از اهمیت خاصی برخوردار و این گذرگاه از مرزهای مهم و مسیر امن و ایمنی برای تردد مسافر و ترانزیت کالا است.