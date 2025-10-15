در شش ماهه اول امسال، ولادت نوزادان یزدی با ۳۶۸ نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۸ هزار و ۸۴ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا براعلام مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد

از این تعداد نوزاد، ۴ هزار و ۳۵ نوزاد پسر و ۴ هزار و ۴۹ دختر در استان یزد چشم به جهان گشودندکه تولد ۳۱۱ نوزاد، حاصل چندقلوزایی بوده که ۱۵۱ رویداد دوقلوزایی و ۳ مورد سه قلوزایی به ثبت رسیده است.

میانگین سن پدران یزدی در نخستین فرزندآوری ۳۱/۲ سال بوده که این عدد برای مادران یزدی ۲۶/۴ سال ثبت شده است.

کاهش نرخ باروری کل، تاخیر در نسل زایی و پیر شدن جمعیت، تغییر در الگو‌های تربیتی و سبک زندگی و افزایش فاصله بین نسلی از پیامد‌های بالارفتن سن فرزندآوری است.

همچنین با تولد ۸ هزار و ۸۴ نفر نوزاد و وفات ۲ هزار و ۷۴۴ نفر، بدون احتساب آمار مهاجرت، تعداد ۵ هزار و ۳۴۰ نفر به جمعیت استان یزد افزوده شدند.

پناه، فاطمه، زهرا، زینب، ماهلین، دلوین، حلما، مهوا، ریحانه و رستا به ترتیب ده نام پر انتخاب یزدی‌ها برای نوزادان دختر و علی، امیرعلی، حسین، امیرحسین، شاهان، کیان، ابوالفضل، ماهان، آراد و مهدیار هم ده اسم پسر بوده که در نیمسال اول امسال مورد استقبال بیشتر یزدی‌ها قرار گرفته است.