سرپرست دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری آذربایجان غربی نقش دهیاران را در توسعه روستاها مهم و راهبردی دانست و گفت:دهیاران باید ظرفیت وپتانسیلهای روستاها را شناسایی ومعرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی حیرانی درنشست دهیاران استان افزود:توسعه مقوله اجتماعی است که بدون مشارکت میسر نخواهد بود و لذا یکی از مهمترین وظایف دهیاران جلب مشارکت مردم درفرآیند توسعه روستاهاست.
وی گفت:دهیاران به عنوان حلقه ارتباطی روستائیان با حاکمیت، نقش بسیار مؤثری درزمینه سازی برای رشد وتوسعه این مناطق دارند.
علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن استان هم در این نشست بااعلام اینکه تاکنون ۳۷ درصد واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شده است گفت:امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزارمترمربع عملیات آسفالت ریزی در روستاهای استان صورت گرفته است.