به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف بیرجند گفت: یکی از مسائل مهم دین اسلام مسئله امر به معروف و نهی از منکر است تا جامعه پایدار بماند و مشکلات رفع شود.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه فساد اقتصادی در جامعه به نفع دشمنان است افزود: امروز مسائل و مشکلات اقتصادی بخش بسیار مهمی از جنگ ترکیبی دشمنان است.

وی گفت: برخی افراد با احتکار، گرانفروشی و کم فروشی در خط دشمنان حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام شهریاری رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هم در این دیدار از راه اندازی شورای امر به معروف و نهی از منکر در همه شهرستا‌های استان خبرداد.