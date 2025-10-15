پخش زنده
زمستان با انضباط انرژی؛ تمامی ادارات و سازمانها دولتی چهارمحال و بختیاری به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز ملزم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: این تصمیم در راستای حفظ منابع انرژی و جلوگیری از بحرانهای احتمالی در تأمین گاز در روزهای سرد سال اتخاذ شده است.
سلیمیان افزود: دمای محیطهای کاری باید در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود و از هرگونه استفاده غیرضروری از سیستمهای گرمایشی جلوگیری گردد.
وی همچنین از شهروندان خواست با رعایت اصول صرفهجویی در مصرف گاز در خانه، به این طرح ملی کمک کنند.