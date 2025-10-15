پخش زنده
امروز: -
با صدور مجوزهای صنایع دستی سنگی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در خراسان جنوبی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در مجموع در گروه صنایع دستی سنگی ۵۴۷ مجوز صادر شده که به طور میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه در سال تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی دارد.
وی افزود:در نیمه نخست امسال ۴۸ مجوز در گروه صنایع دستی سنگی صادر شده که میانگین تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با صدور این مجوزها ۱۰۴ هزار قطعه سنگ قیمتی و نیمه قیمتی است.
فولادی افزود: بیشترین تعداد مجوزهای صادر شده در نیمه نخست امسال در خراسان جنوبی به شهرستانهای سرایان، فردوس و زیرکوه اختصاص دارد.
به گفته وی در خراسان جنوبی که با کم آبی و خشکسالی مواجه است، کاهش فعالیتهای کشاورزی باعث شده مردم به سمت صنایعدستی و هنرهای سنتی روی بیاورند که این موضوع اهمیت و جایگاه صنایعدستی را دوچندان میکند.
فولادی از مجموع ۴۰۰ رشته صنایعدستی شناخته شده در کشور، ۱۲۰ رشته در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: از این تعداد بیش از ۸۰ رشته بهصورت فعال و پویا است.