قرارداد احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس (مهرآران، فسا، شیراز) با ظرفیت انتقال ۷۳ هزار بشکه در روز و مبلغ سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورو امضا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرارداد احداث خط لوله راهبردی پارس امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) میان محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با حضور محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران امضا شد.

خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس به طول حدود ۴۰۰ کیلومتر به‌صورت انشعاب از خط لوله اصلی انتقال فرآورده بندرعباس - رفسنجان از تلمبه‌خانه مهرآران، واقع در شمال‌غربی استان هرمزگان آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرستان‌های داراب، فسا و سروستان در استان فارس در پایانه موجود در کنار پالایشگاه شیراز پایان می‌یابد.

این خط لوله با قطر ۱۴ اینچ و ظرفیت انتقال ۷۳ هزار بشکه در روز (حدود ۱۲ میلیون لیتر فرآورده در روز)، شامل احداث دو تلمبه‌خانه واقع در مهرآران و فسا، یک پایانه در شیراز و نیز یک انبار نفت با ظرفیت ذخیره‌سازی ۸۰ میلیون لیتر در فسا است.

خط لوله جدید پارس با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورو در مسیر شهر‌های مهرآران، فسا، شیراز با هدف تأمین و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود که مجری این طرح شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و بهره‌بردار آن شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است.

استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای از مزایای احداث این خط لوله است. خط لوله جدید پارس همچنین نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه‌های عملیاتی (اعم از جاده‌ای و خطوط لوله)، کاهش مخاطره‌های جاده‌ای و آثار محیط زیستی ناشی از حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش حجم ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در استان فارس با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل ایفا خواهد کرد.