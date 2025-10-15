به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومین هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

اسامی محرومین به شرح زیر است:

سیدمجتبی حسینی - سرمربی (۲ اخطاره)، مجید محافظت کار - مربی (۲ اخطاره) و امیرمحمد هوشمند (کارت قرمز) / آلومینیوم اراک

خسرو حیدری - مربی (۲ اخطاره) / استقلال

ابوالفضل کوهی (۴ اخطاره) / استقلال خوزستان

علیرضا قدیری - مربی (۲ اخطاره) /خیبر خرم‌آباد

محمدرضا حدادی‌فر - مربی (۲ اخطاره) / ذوب آهن

صایب محبی (کارت قرمز)، محمد میلاد سورگی (۴ اخطاره) / شمس آذر قزوین

رسول خطیبی - سرمربی (دو اخطاره) / مس رفسنجان