به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه جمع‌بندی آخرین برنامه‌های نمایشگاه ایران و افغانستان گفت: نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان است.

هاشمی افزود: امکانات استان برای هرچه بهتر برگزارشدن این نمایشگاه آماده است و بعد از برپایی این نمایشگاه حضور سرمایه‌گذاران در تمامی امور اقتصادی امری با اهمیت است.



وی گفت: نمایشگاه با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور و حدود ۹۱ مهمان خارجی، نمایندگان مجلس، نخبگان، عشایر، برادران اهل سنت و فعالان معدنی برگزار خواهد شد.

گفتنی است نمایشگاه تجاری ایران و افغانستان ۲۶ مهر در بیرجند گشایش می‌یابد.



هاشمی در خصوص برگزاری برنامه ایران جان، آن را یک فرصت طلایی دانست که نباید از آن غافل ماند و تاکید کرد این رویداد نیز باید به نحو شایسته‌ای اجرایی شود.

استاندار با قدردانی از تلاش بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان گفت: این رویداد اقتصادی بزرگ برای نخستین‌بار در استان برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خراسان جنوبی و منطقه شرق کشور است.

هاشمی افزود: این نمایشگاه فرصتی طلایی برای معرفی واقعی پتانسیل‌های اقتصادی، معدنی، کشاورزی و صنعتی استان است و ما باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و گسترش ارتباطات اقتصادی با کشور افغانستان بهره ببریم.