استاندار خراسان جنوبی: نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان یک رویداد ارزشمند برای تجارت دو طرف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه جمعبندی آخرین برنامههای نمایشگاه ایران و افغانستان گفت: نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان است.
هاشمی افزود: امکانات استان برای هرچه بهتر برگزارشدن این نمایشگاه آماده است و بعد از برپایی این نمایشگاه حضور سرمایهگذاران در تمامی امور اقتصادی امری با اهمیت است.
وی گفت: نمایشگاه با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور و حدود ۹۱ مهمان خارجی، نمایندگان مجلس، نخبگان، عشایر، برادران اهل سنت و فعالان معدنی برگزار خواهد شد.
گفتنی است نمایشگاه تجاری ایران و افغانستان ۲۶ مهر در بیرجند گشایش مییابد.
هاشمی در خصوص برگزاری برنامه ایران جان، آن را یک فرصت طلایی دانست که نباید از آن غافل ماند و تاکید کرد این رویداد نیز باید به نحو شایستهای اجرایی شود.