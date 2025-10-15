به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمدحسین هوشنگی گفت: ایجاد پایگاه داده مکانی شهر رشت و نصب پلاک تلفیقی هوشمند برای ۴۵ هزار مکان از منطقه یک رشت آغاز شد.

وی با بیان اینکه امروز عملیات نصب پلاک تلفیقی هوشمند برای ۱۴ روستای گیلان، از روستای کتیگر شهرستان رشت هم آغاز شد، افزود: در این رویداد، برای ۱۰ هزار ساختمان، پلاک هوشمند نصب شد و اتصال ۷۴ روستای گیلان به سامانه ملی جی نف، با ثبت ۶۸ هزار داده مکانی به پایان رسید.