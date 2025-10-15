پخش زنده
امروز: -
«ساکن آسمان خیال» بیست و چهارم مهر ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم درباره زندگی و کارنامه هنری جهانگیر الماسی بازیگر تلویزیون سینما و تئاتر کشورمان است.
الماسی همچنین عضو فرهنگستان هنر و در زمینه سینما و تئاتر تالیفاتی داشته است.
«ساکن آسمان خیال» هشتمین قسمت از مجموعه مستند «آئینه عمر» است که به زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی چهرههای نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران میپردازد.
این فیلم بیست و پنجم مهر ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه بازپخش میشود.