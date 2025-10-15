به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده یگان ویژه فراجا استان گفت: تیم لرستان در مسابقات فوتسال جشنواره سراسری یگان‌های ویژه فراجا منطقه ۵ قهرمان شد

سرهنگ مهدی بغدادی افزود: در این مسابقات چهار تیم از استان‌های لرستان ایلام خوزستان و یگان ویژه استان کهگیلویه وبویراحمد با هم رقابت کردند.

سرهنگ بغدادی اضافه کرد: تیم قهرمان این مسابقات به مرحله کشوری مسابقات یگان‌های ویژه فراجا که در آینده نزدیک درتهران برگزار می‌شود اعزام می‌شود.

با توجه به اینکه ورزش شادی و نشاط به همراه دارد و برگزاری چنین مسابقاتی تاثیر بسزایی در اجرای ماموریت‌های فراجا دارد این مهم برگزار شد.