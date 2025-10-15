برگزاری مسابقات فوتسال یگانهای ویژه فراجا منطقه ۵
مسابقات فوتسال جشنواره سراسری یگانهای ویژه فراجا منطقه۵ در یاسوج با قهرمانی تیم لرستان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده یگان ویژه فراجا استان گفت: تیم لرستان در مسابقات فوتسال جشنواره سراسری یگانهای ویژه فراجا منطقه ۵ قهرمان شد سرهنگ مهدی بغدادی افزود: در این مسابقات چهار تیم از استانهای لرستان ایلام خوزستان و یگان ویژه استان کهگیلویه وبویراحمد با هم رقابت کردند. سرهنگ بغدادی اضافه کرد: تیم قهرمان این مسابقات به مرحله کشوری مسابقات یگانهای ویژه فراجا که در آینده نزدیک درتهران برگزار میشود اعزام میشود. با توجه به اینکه ورزش شادی و نشاط به همراه دارد و برگزاری چنین مسابقاتی تاثیر بسزایی در اجرای ماموریتهای فراجا دارد این مهم برگزار شد.