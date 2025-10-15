بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در دیدار با مدیرکل پست استان بوشهر به مناسبت هفته پست، با بیان اینکه پست بوشهر توانسته در عرصه الکترونیک و خدمات نوین جایگاهی ممتاز در سطح کشور پیدا کند، گفت: با تلاشهای صورتگرفته، استان بوشهر در آستانه تبدیل شدن به نخستین استان الکترونیک کشور قرار دارد و این افتخار حاصل همت مدیران و کارکنان پرتلاش پست استان است.
وی با ابراز خرسندی از دستاوردهای اخیر پست بوشهر گفت: پست بوشهر یکی از نخستین مجموعههایی است که تقریباً صد درصد خدمات خود را بهصورت الکترونیکی ارائه میدهد. این اقدام تحولی بزرگ و الگویی پیشگامانه برای سایر سازمانها و استانهاست. چنین گامی نشان از آیندهنگری، دانشمحوری و مدیریت هوشمند دارد و بیانگر این است که بوشهر در مسیر تحقق دولت هوشمند و استان الکترونیک حرکت میکند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: این پیشرفت موجب میشود خدمات پستی با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود و زمینه برای مدیریت الکترونیک، خدمات الکترونیک و نظارت الکترونیک بهصورت کامل فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت امنیت در حوزه خدمات نوین گفت: در کنار توسعه الکترونیک، باید امنیت سایبری را در اولویت قرار داد. سامانههای اطلاعاتی باید در برابر نفوذ و تهدیدات دشمنان مصون باشند. هر سیستم حفاظتی پس از مدتی قابل نفوذ است، بنابراین باید بهصورت مداوم بهروزرسانی و ارتقا یابد تا قدرت نفوذ دشمن از بین برود.
آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: در فضای جنگ نرم و تهدیدات سایبری، ایمنسازی زیرساختهای خدمات الکترونیک، بهویژه در حوزه پست، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید متناسب با فناوری روز، تدابیر حفاظتی تقویت شود.
وی با پیشنهاد برگزاری جشن و همایش ملی پست بوشهر، به اهمیت توسعه زیرساختهای پستی اشاره و بیان کرد: برای ۱۰ سال آینده باید برنامهریزی و نباید به شرایط فعلی بسنده کرد. پست بوشهر امروز در آستانه تحولی بزرگ است، اما باید با نگاهی آیندهنگرانه، زیرساختهایی ایجاد کند که در ده سال آینده نیز پاسخگوی نیازها باشد.
امام جمعه بوشهر اظهار کرد: اعتبارات فعلی برای توسعه زیرساختها کافی نیست. لازم است در بخش تملک دارایی و سرمایهگذاریهای عمرانی اقدامات گستردهتری صورت گیرد تا ساختمانها و تجهیزات پستی استان در تراز ملی و حتی بینالمللی قرار گیرد.
وی در ادامه پیشنهاد داد: بوشهر با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای گردشگری و آبوهوای مناسب میتواند میزبان اردوگاه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارکنان پست ایران باشد. چنین اقدامی باعث ملی شدن جایگاه پست بوشهر، تقویت پیوندهای سازمانی، ایجاد اشتغال برای جوانان و استفاده بهینه از ظرفیتهای استان میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: این اردوگاه میتواند محل برگزاری همایشها و برنامههای علمی و فرهنگی نیز باشد و موجب شود مسئولان کشوری بیشتر با ظرفیتهای بوشهر آشنا شوند.
وی در ادامه بر لزوم توجه به تاریخ و فرهنگ پست تأکید کرد و گفت: پست بوشهر پیشینهای کهن دارد که به دوران پرتغالیها و قرنها قبل بازمیگردد. در گذشته، بوشهر یکی از مهمترین مراکز ارتباطی ایران با هند و سایر کشورها بود و در تبادلات دیپلماتیک و تجاری نقش کلیدی داشت. لازم است تاریخ پست بوشهر بهصورت مستند و مصور تدوین شود تا این میراث ارزشمند برای آیندگان حفظ شود.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: پیشنهاد میکنم کتابهای کودک و نوجوان با محوریت پست و نقش آن در جامعه و دفاع مقدس تولید شود تا نسل جدید با این حوزه آشنا شود. پستچیهای دوران جنگ، پستچیهای بدون سنگر بودند که با ایثار و ازخودگذشتگی، پیام و نامه رزمندگان را به خانوادهها میرساندند. این فرهنگ باید زنده بماند.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت حرکت علمی و فناورانه در پست گفت: پست نباید به شرایط فعلی بسنده کند. باید خود را برای سال آینده آماده کند. با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، ایدهپردازی، تولید فناوری و تبلیغ نوآوریها، میتوان پست بوشهر را به الگوی ملی و حتی منطقهای تبدیل کرد.
وی افزود: تحول واقعی زمانی رخ میدهد که مجموعهها آیندهپژوه باشند، از فناوریهای روز دنیا آگاه شوند و روشهای نوین را به کار گیرند.