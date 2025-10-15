بوشهر نخستین استان الکترونیک ایران در حوزه پست می‌شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، استان بوشهر در آستانه تبدیل شدن به نخستین استان الکترونیک کشور قرار دارد و این افتخار حاصل همت مدیران و کارکنان پرتلاش پست این استان است.