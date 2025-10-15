پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر جانباز ۷۰ درصد اعصاب و روان ، شهید مصطفی رحمانی در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران آرام گرفت. این رزمنده دوران دفاع مقدس ۸ آذر ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ , مجروح و جانباز شد. از شهید رحمانی سه فرزند پسر به یادگار مانده است. مراسم یادبود شهید رحمانی، فردا پنجشنبه ۲۴ مهر از ساعت ۱۵ در مسجد سید الشهدای تهرانپارس برگزار میشود.