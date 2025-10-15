دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده در پی شکایت اولیای دانش‌آموزی که مورد تنبیه بدنی قرار گرفته است، خبر داد و گفت تحقیقات لازم در این زمینه در دست انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی اصغر عسگری با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی، بر عزم قوه قضائیه برای احقاق حقوق دانش‌آموز آسیب‌دیده و خانواده وی، تأکید کرد و گفت: در صورت اثبات هرگونه آسیب و جراحت جسمی و روحی به دانش‌آموز، دادگاه مطابق با مقررات قانونی با عاملان این امر برخورد جدی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطر نشان کرد: فرهنگیان به عنوان الگو‌های عملی و پرچمداران تربیت نسل آینده ایران عزیز، نقش به سزایی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم ایفا می‌کنند. البته در هر سیستم و ساختار گسترده‌ای امکان بروز تخلف از سوی افراد وجود دارد، اگرچه این اتفاق در نظام آموزشی ما پذیرفتنی نیست، تأکید کرد که هرگونه تخلف قطعاً و مطابق با قانون مورد رسیدگی جدی قرار خواهد گرفت.

در روز‌های اخیر اخباری درباره ضرب و شتم یک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در قزوین منتشر شده بود و ادره کل آموزش و پرورش استان قزوین نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی این ماجرا و ارسال پرونده به هیئت تخلفات اداری خبر داده بود.