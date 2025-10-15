بیش از ۸۰۰ هزار پرونده سال گذشته در سازمان تعزیرات بررسی و منجر به حکم جریمه ۷ هزار میلیارد تومانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور در مشهد گفت: وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی حفظ بازار و صیانت از حقوق مردم است و با وجود محدودیت‌ های صلاحیتی و امکانات، باید با تمام توان برای تأمین توقعات مردم گام برداشت.

علی فرهادی با تأکید بر رویکرد جدید سازمان در برخورد با تخلفات افزود: امیدبخشی همراه با قاطعیت در رسیدگی، با نگاه مجازات‌ زدایی مبتنی بر آموزه‌ های دینی و بازدارندگی، سیاست اجرایی تعزیرات است و در عین حال، مردم باید حضور سازمان تعزیرات را در کنار خود احساس کنند.

وی حضور میدانی تعزیرات را ضامن آرامش بازار دانست و گفت: این حضور باید به گونه‌ ای باشد که فعالان اقتصادی قانون‌ مدار احساس امنیت کنند و بر همین اساس از امروز شناسایی و به‌ کارگیری بازرسان مردمی با استفاده از معتمدان محلی و افراد خیرخواه در سراسر کشور آغاز می‌ شود.

فرهادی افزود: در سال گذشته در سه حوزه کالای قاچاق و ارز، بهداشت و‌ درمان و کالا و خدمات، بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات بررسی و منجر به حکم جریمه ۷ هزار میلیارد تومانی شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به سیاست دولت مبنی بر ارائه کالا برگ به دهک های پایین جامعه برنامه دقیق نظارت بر توزیع و عرضه کالا به این دهک در دستور کار قرار گرفت تا تخلفاتی در کمبود کالای اساسی و گران فروشی کالاها و ارائه خدمات صورت نگیرد.

فرهادی هنچنین اظهار داشت: طرح شناسایی و به‌ کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی با استفاده از معتمدان محلی و افراد خیرخواه در سراسر کشور آغاز شده است.

در این همایش، رئیس دیوان عدالت اداری، مدیرعامل سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی، معاونان، مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.