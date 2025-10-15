پخش زنده
امروز: -
مستند «اکتبر در پاریس»، کلاس شوق انگیز در برنامه «مثبت آموزش»، اطلاع از سلامت ریه در برنامه «دکتر سلام» و همزمان با روز ملی پاراالمپیک فیلم «تا سکوی قهرمانی» از شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «اکتبر در پاریس» روایتی تکاندهنده از یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر فرانسه است که پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
مستند «اکتبر در پاریس» به کارگردانی ژاک پانیجل، پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۹:۴۵ همزمان با سالگرد کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در پاریس از شبکه یک سیما پخش میشود.
این اثر، نخستین مستند ساختهشده درباره سرکوب خونین تظاهرات الجزایریها در پاریس در سال ۱۹۶۱ به دست پلیس ملی فرانسه است؛ جایی که صدای اعتراض هزاران الجزایری در قلب پاریس با گلوله و سرکوب خاموش شد.
در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، بیش از ۳۰ هزار شهروند الجزایری ساکن پاریس در اعتراض به سیاستهای استعماری فرانسه دست به تظاهرات زدند؛ اما این تجمع مسالمتآمیز با خشونت شدید پلیس روبهرو شد و دهها نفر جان خود را از دست دادند.
همزمانی این رویداد با سالهای پایانی انقلاب الجزایر (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) موجب شد این رخداد به نمادی از مقاومت مردم الجزایر در برابر استعمار بدل شود.
مستند «اکتبر در پاریس» که در همان روزها بهصورت مخفیانه فیلمبرداری شده بود، سالها در توقیف ماند و سرانجام در سال ۲۰۱۱ اجازه اکران عمومی یافت.
اگرچه دولت فرانسه در سال ۱۹۹۸ تنها به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر اذعان کرد، اما بسیاری از منابع مستقل تعداد جانباختگان را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر عنوان کردهاند.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه این هفته «مثبت آموزش» با محور گفتوگو با دستاندرکاران «پروژه کلاس شوق انگیز» به بررسی نقش مشاوره، مراقبت اجتماعی و فناوری آموزشی در کاهش آسیبهای دانشآموزی در مدارس میپردازد.
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز چهارشنبه ۲۳مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.
این قسمت با محوریت معرفی و تحلیل «پروژه کلاس شوقانگیز» به بررسی نقش نوآوری در تربیت، خدمات مشاوره و حمایتهای اجتماعی از دانشآموزان میپردازد.
در این برنامه، وحید گلستان، رئیس گروه توسعه رسانههای دیداری و فناوری آموزشی و مدیر پروژه کلاس شوقانگیز و سمیه سادات ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی بهعنوان مهمانان اصلی حضور خواهند داشت تا درباره مفاهیم نوین آموزشی، تجربه اجرای پروژه، چالشها و دستاوردهای آن گفتوگو کنند.
«مثبت آموزش» این هفته، نگاهی ویژه به شیوههای نوین تعامل با دانشآموزان، ارتقای سلامت روانی اجتماعی در مدارس و نقش رسانه و فناوری در اثربخشی آموزش تربیتی خواهد داشت.
برنامه «دکتر سلام»
در تازهترین قسمت «دکتر سلام»، شبکه آموزش با حضور دکتر علیرضا اسلامینژاد، فوقتخصص بیماریهای ریه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مخاطبان میآموزد چگونه با چند نشانه ساده از سلامت یا خطر ریههای خود سر درآورند. این گفتوگوی تخصصی چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۳ تا ۱۴ پخش میشود.
برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر طهماسبی با موضوع «چطوری بفهمیم ریه ما سالم است» با محورهای گفتوگو درباره علائم هشداردهنده در تنفس (تنگینفس، سرفههای مزمن، خلط رنگی)، تستهای ساده خانگی و آزمایشگاهی برای پایش عملکرد ریه، نقش سیگار، آلودگی هوا و سبک زندگی در سلامت دستگاه تنفس، راهکارهای پیشگیری و زمان مناسب مراجعه به متخصص روی آنتن میرود.
در این برنامه، تازهترین یافتههای پزشکی درباره غربالگری بیماریهای ریوی و تکنیکهای تصویربرداری نوین با زبانی قابلفهم برای عموم تشریح میشود. بینندگان میتوانند در زمان پخش زنده با ارسال پیامک و پیام در شبکههای اجتماعی سؤالات خود را مطرح کنند.
نسخه آرشیوی گفتوگو نیز بلافاصله پس از پخش از طریق تلوبیون در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
فیلم «تا سکوی قهرمانی»
شبکه نمایش سیما پنج شنبه ۲۴ مهر همزمان با روز ملی پاراالمپیک فیلم «تا سکوی قهرمانی» را پخش میکند.
فیلم «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی چی مان وان ساعت ۱۳ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردیای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی میشود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست.
او در پنج سالگی با فشارهای مادرش موفق میشود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن میشود و زندگیاش را به عنوان یک معلول ادامه میدهد.
وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل میشود که میتواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان میکند.
وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و...
چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ، هوی پانگ لو در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.