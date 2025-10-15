به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در این مراسم گفت: هنرستان سادات شریعت‌پناهی نخستین مدرسه‌ای است که با مشارکت سازمان بازآفرینی شهری در بافت فرسوده سمنان احداث می‌شود و برای تکمیل آن تأمین ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هدف‌گذاری شده است.

سیدمحمد حسینی‌طباطبایی افزود: این هنرستان دارای پنج کلاس درس و هفت کارگاه آموزشی است و در راستای اهداف دولت برای توانمندسازی و احیای بافت‌های فرسوده احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۳ محله هدف بازآفرینی شهری در مناطق زیرپوشش اداره‌کل راه و شهرسازی سمنان شناسایی شده است، گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۶۶ طرح بازآفرینی در این محله‌ها اجرا شده و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۶ طرح دیگر با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال در دست اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی سمنان افزود: ساخت مدرسه سادات شریعت‌پناهی یکی از طرح‌های شاخص بازآفرینی شهری در محله‌های هدف است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن شهری داشته باشد.