به مناسبت پاسداشت مقام والای لسان‌الغیب، حافظ شیرازی، محفل انس شعر و ادب با حضور جمعی از شعرا، ادبا و فرهیختگان شهرستان زرندیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین گرامیداشت حافظ شیرازی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه برپا گردید، با غزل‌خوانی شرکت‌کنندگان همراه بود و یاد این شاعر گرانقدر گرامی داشته شد.

آقای اصغر مظفری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه، در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر جایگاه حافظ گفت: «ما حافظ را به عشق و عشق به کلام وحی، عشق به کلام‌الله مجید، قرآن کریم، عشق به تعاملات اجتماعی، ایمان، تقوا، بیداری و از همه مهم‌تر، آزادی فکر می‌شناسیم. امروز نیز با حضور ادبا، شعرا و فرهیختگان در محل این اداره، بزرگداشت حافظ را برگزار می‌کنیم.»

این گردهمایی با هدف ترویج فرهنگ غنی ادبیات فارسی و تعمیق جایگاه حافظ در میان اهالی فرهنگ و هنر شهرستان برگزار شد.