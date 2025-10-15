ثبت میزبانی تنیس ساحلی ایران در تقویم جهانی
با ثبت ۲ هفته رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی ایران در تقویم جهانی، برگزاری این رویداد در آبانماه به میزبانی کشورمان قطعی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون جهانی برگزاری رقابتهای تنیس ساحلی BT۵۰ در جزیره کیش و در دو بخش آقایان و بانوان نهایی شد.
این میزبانی با توجه به رایزنیهای صورت گرفته از سوی فدراسیون تنیس ایران و بر اساس تلاشهای صورت گرفته محقق شده و قرار است طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان (هفته اول) و ۲۷ تا ۲۹ این ماه (هفته دوم)، در جزیره کیش و در مجموعه مارینا پارک برگزار شود.
گفتنی است جوایز این رویداد در مجموع ۸ هزاردلار خواهد بود و چهارمین رویداد تنیس ساحلی ایران در سال جاری است.