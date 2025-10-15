چهار روز پس از سفر وزیر نیرو به گرمسار و بررسی طرح های تامین آب پایدار برای غرب استان سمنان ، فرماندار گرمسار از تحقق این وعده وزیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی همتی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گرمسار با اشاره به آغاز پروژه ۱۹ کیلومتری لوله گذاری آب آشامیدنی گرمسار از بند انحرافی سیمین دشت در آبان ماه گفت : سند تخصیص حوزه منابع آب از سد نمرود تغییر نمیکند.

وی همچنین بر برخورد با متخلفان برداشت‌های غیرمجاز در حریم بستر رودخانه حبله رود تاکید کرد.

وزیر نیرو در سفر پنجشنبه گذشته خود به گرمسار ، درباره پیگیری تقسیم عادلانه آب از محل سد نمرود بین استان‌های تهران و سمنان و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی آب از حبله رود قول مساعد داده بود .