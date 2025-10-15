ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در هفته سلامت دهان و دندان
در هفته سلامت دهان و دندان خدمات رایگان در دانشکده دندانپزشکی البرز به شهروندان ارائه می شود.
،مدیرگروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: همزمان با آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی البرز با اجرای برنامههای گسترده آموزشی و ارائه خدمات رایگان معاینه دندانپزشکی، میزبان گروههای مختلف سنی بهویژه کودکان بود.
وی ادامه داد: مراقبت از دندانهای کودکان از همان ابتدا ضروری است. با روش صحیح مسواک زدن میتوان از پلاک، پوسیدگی، بیماریهای لثه و بوی بد دهان پیشگیری کرد.
مومنی تاکید کرد: در این برنامهها بر مسواک زدن حداقل دو بار در روز، هر بار به مدت دو دقیقه، استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید، روش صحیح مسواک زدن، استفاده روزانه از نخ دندان، اهمیت حفظ «دندان شش سالگی» به عنوان اولین دندان دائمی، مراجعه منظم به دندانپزشک و نقش تغذیه سالم تأکید شد.
مومنی افزود: ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در قالب ۴ روز به ۲۰۰ نفر به سالمندان، کودکان و دانش آموزان در مراکز توانبخشی، بهزیستی و مدارس انجام شد.