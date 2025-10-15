به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چهارمین دوره مسابقات تیروکمان قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) روز‌های اول تا هشتم آبان در تهران برگزارخواهد شد.

امیر سرتیپ دوم حسین امیدی، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش با بیان اینکه چهارمین دوره مسابقات تیروکمان قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) به میزبانی ارتش برگزار می‌شود، گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۹۰ ورزشکار (۷۰ ورزشکار از ۷ کشور خارجی و ۲۰ ورزشکار ایرانی) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد بزرگ ورزشی فرصتی مناسب برای تقویت روابط بین‌المللی، صلح و دوستی و نمایش توانمندی‌های ورزشی ارتش‌های شرکت‌کننده است.