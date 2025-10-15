مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پیگیری افزایش سقف و تعداد وام‌های نوسازی بافت فرسوده در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عبدالرضا گلپایگانی در سمنان گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت وام نوسازی به بانک‌ها معرفی شدند که تنها ۴ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های هدف نوسازی شوند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، حدود ۷۲ هزار واحد مسکونی در سال گذشته در محدوده‌های ناکارآمد و فرسوده بازآفرینی شده که معادل ۹۰ درصد اهداف برنامه بوده است.

گلپایگانی گفت: اکنون سقف وام‌های تبصره ۱۸ از محل اشتغال‌زایی بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان است، اما با پیگیری‌های انجام شده، تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان نیز قرار است برای متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: افزایش تعداد سهمیه‌های استانی برای پرداخت این تسهیلات در دستور کار است تا روند نوسازی بافت‌های فرسوده در استان‌هایی مانند سمنان سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور همچنین از تصویب طرح اعطای سند مالکیت به متصرفان اراضی ملی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری خبر داد.

گلپایگانی گفت: براساس مصوبات جدید ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور، افرادی که سال‌ها در اراضی ملی واقع در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری سکونت داشته و دارای سابقه بهره‌برداری و تصرف هستند، می‌توانند پس از طی مراحل قانونی، سند رسمی مالکیت دریافت کنند.

وی هدف از این اقدام را ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای ساکنان بافت‌های فرسوده و جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان کرد و افزود: با اعطای سند مالکیت، زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های شهری، بهسازی مسکن و افزایش ارزش املاک در این مناطق فراهم می‌شود.

گلپایگانی گفت: اجرای این مصوبه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های محلی انجام می‌شود و استان سمنان نیز از جمله مناطق پیشرو در اجرای طرح‌های بازآفرینی و ساماندهی مالکیت شهری خواهد بود.