فرماندار ویژه خوی از آغاز عملیات اجرایی چندین پل بزرگ در مسیرهای پرتردد از اوایل آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با توجه به افزایش چشمگیر خودروها و ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر خوی، اجرای پروژههای تقاطعهای غیرهمسطح در اولویت برنامههای عمرانی شهرستان قرار گرفت.
غلامحسین آزاد فرماندار ویژه و رئیس شورای ترافیک شهرستان خوی، گفت: گرهگشایی از ترافیک سنگین میادین اصلی شهر همچون میدان ولیعصر (عج)، آیتالله خویی و خیابانهای اصلی نظیر ولیعصر و چمران، تنها با اجرای تقاطعهای غیرهمسطح ممکن خواهد بود.
وی افزود: در فاز اول، احداث دو پل غیرهمسطح در بلوار آیتالله خویی و شرکت نفت در دستور کار قرار گرفته است که طبق مطالعات کارشناسی، اصلاح هندسی میدان ولیعصر (عج) بهتنهایی میتواند تا ۸۰ درصد از بار ترافیکی این محدوده را کاهش دهد.
آزاد با اشاره به تخصیص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه و ۱۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار کلی برای تقاطع غیرهمسطح در میدان شرکت نفت (بلوار آیتالله خویی)، گفت: این پروژه از اول آبانماه وارد فاز اجرایی خواهد شد.
فرماندار خوی همچنین از شروع عملیات اجرایی پل غیرهمسطح آغچه قشلاق در مسیر بیمارستان آیتالله خویی از اواخر آبانماه با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه و ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیلی خبر داد.
وی همچنین از آغاز مطالعات اجرای تقاطع غیرهمسطح در میدان شیخ نوایی بهعنوان گامی مؤثر در روانسازی تردد عابرین و کاهش بار ترافیک شهری خبر داد.
آزاد با تاکید بر موقعیت راهبردی خوی در مسیر ترانزیتی تبریز – بازرگان و خوی – قطور – پایانه مرزی رازی گفت: وجود این مسیرها و پایانه مرزی رازی که دروازه تردد مسافران و کامیونهای ترانزیتی است، توسعه زیرساختهای حملونقل شهری و برونشهری خوی را بیش از پیش ضروری ساخته است.
وی در پایان افزود: اجرای سریع پروژههای عمرانی، علاوه بر روانسازی ترافیک، جایگاه خوی را در نقشه ترانزیتی کشور ارتقا داده و زمینهساز رونق اقتصادی منطقه خواهد بود و از شهرداری خواست طبق قانون و با اولویت نسبت به اجرای این تقاطعها در بازهی زمانی مقرر اقدام نماید.