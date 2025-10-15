به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: موضوع استانداردسازی فراتر از مرز‌های ملی در دستور کار است و با توجه به تغییر برخی استاندارد‌ها توسط کشور افغانستان، مقرر شد در نمایشگاه اخیر، مذاکراتی برای تعیین استاندارد‌های مشترک و مشخص جهت تسهیل تبادلات تجاری صورت گیرد.

بذری افزود: از ۱۹ تا ۲۵ مهر هفته استاندارد است و از یک واحد تولیدی استان که در کشور نمونه شد توسط رئیس جمهور تجلیل به عمل آمد و تقدیر استانی از این واحد نمونه کشوری و چند واحد نمونه استانی در برنامه است.

وی گفت: استان ما به دلیل موقعیت استراتژیک، در حوزه ترانزیت سوخت نسبت به سایر استان‌ها فعال‌تر است؛ و کارگروه تعیین ماهیت فعال شده و این کارگروه تاکنون تنها در ۱۱ استان کشور و در شرق نیز در خراسان رضوی مستقر بوده است.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: این کارگروه فعالیت خود را بر فرآورده‌ها و مشتقات نفتی متمرکز کرده و هر محصول نفتی که قصد ترانزیت از استان یا خروج از مرز ماهیرود به سایر کشور‌ها را دارد، مورد نمونه‌برداری قرار می‌گیرد و تنها در صورت تأیید عدم یارانه‌ای بودن و سلامت محصول، مجوز خروج صادر خواهد شد.

بذری افزود: همچنین، تدوین زبان مشترک استاندارد‌ها برای تجارت با کشور‌های اوراسیا تا پایان آبان ماه در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: استاندارد‌های ملی برای محصولاتی مانند زرشک و زعفران تدوین شده است که یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها از محصولات کشاورزی، مشمول کردن آنها تحت استاندارد اجباری است تا از ورود کالا‌های تقلبی به بازار جلوگیری شود.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: زعفران در این زمینه مشمول استاندارد واقعی شده است و در راستای تسهیل دریافت پروانه استاندارد، سازمان استاندارد مقرر کرد تا به جای الزام هر واحد صنفی زعفران به داشتن مسئول کنترل کیفی مجزا، هر سه واحد بتوانند یک مسئول مشترک داشته باشند.

بذری گفت: همچنین، واحد‌های کارگاهی زعفران دیگر نیازی به داشتن آزمایشگاه داخلی برای سنجش محصول ندارند و می‌توانند نمونه‌ها را به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال کنند.

وی افزود: فرهنگ‌سازی در این حوزه، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار می‌کند و واحد تولیدی با دریافت استاندارد، مسیر فعالیت خود را ادامه‌دار می‌سازد.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در همین راستا و برای حمایت، فرمول تهیه محصولات به صورت رایگان در اختیار کسب‌وکار‌های تولیدی و خانگی قرار داده می‌شود، در حالی که هزینه دریافت این فرمول‌ها برای آنها به صورت جداگانه می‌تواند چندین میلیون تومان باشد.

بذری در خصوص حوزه ایمنی فضا‌های عمومی، نظارت بر شهربازی‌ها افزود: وسایل نصب شده در شهربازی‌ها پس از بازدید‌ها تأیید شده و مشکلی ندارند؛ مسئول مربوطه‌ی دستگاه نیز همواره بر نحوه بازی کودکان نظارت می‌کند و از این حیث، نگرانی‌ها کمتر می‌شود.

وی گفت: وسایل ساده پارک‌های عمومی، به دلیل عدم نظارت مستمر، حساس‌تر تلقی می‌شوند و پیگیری اصلاح چند مورد شناسایی شده در دستور کار است و تأکید می‌شود که شهرداران و دهیاران توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی تاکید کرد محصولات خام کشاورزی نیز به‌طور مستمر مورد آزمایش قرار می‌گیرند، هرچند که مشمول استاندارد اجباری نیستند.