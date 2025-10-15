معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: کشت گندم در سال زراعی جاری در این استان ۵۸ هزار هکتار آبی و حدود ۲۲۵ هزار هکتار دیم تعیین شده و پیش‌بینی می‌شود ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل غفور آقایی اظهار کرد: سال گذشته از طرف وزارتخانه جهاد کشاورزی کشت گندم در استان اردبیل در سطح ۶۰ هزار هکتار اراضی آبی و حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی دیم ابلاغ شد.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام شد باید بین ۵۷۰ تا ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری می‌شد، اما این میزان به ۵۷۰ هزار تن کاهش یافت و در نهایت ۳۳۲ هزار تن گندم مازاد نیاز از سوی دولت در استان اردبیل خریداری شد.

وی ادامه داد: قیمت خرید گندم برای سال آینده بین ۲۷۵ هزار تا ۲۹۵ هزار ریال به صورت شناور و بر اساس کیفیت گندم اعلام شده و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ میزان کشت گندم در استان نسبت به سال گذشته کمتر، اما میزان برداشت و بهره‌وری بیشتر خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل هم گفت: ۳۳۲ هزار تن گندم مازاد نیاز کشاورزان در این استان خریداری شده است.

ودود ایرانیان ادامه داد: تاکنون ۹۵ مطالبات گندم‌کاران استان پرداخت شده و پنج درصد یاقیمانده نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش ۸۰ هزار ریالی قیمت خرید گندم برای سال آینده، دولت برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند تا در خرید محصول، مشکلی وجود نداشته باشد.