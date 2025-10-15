به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوری مقدم گفت: همچنین در این مدت دستگیری خرده فروشان در این شهرستان ۱۰ درصد افزایش داشته است.

او افزود: آنچه که مشهود است، قانون مصوب، در برابر فروشندگان موادمخدر، بازدارنده نیست.

فرمانده انتظامی تویسرکان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۷۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد که این میزان در کل سال گذشته ۲۵۰ مورد بود، تأکید کرد: ارزش کشف کالا‌های قاچاق امسال تا به حال، چهارده میلیارد تومان است.