به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق سیم و کابل برق با ۲۰۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه مالخران ۳ تُن سیم و کابل برق سرقت شده کشف شد.

حسین بساطی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان اصفهان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۲ مالخر دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان به خرید اموال سرقت شده از یک سارق اقرار کردند، ادامه داد: با انجام تحقیقات هویت سارق مشخص و در اقدامی ضربتی دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پس از اعتراف سارق دستگیر شده به ۲۰۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان اصفهان و تشکیل پرونده، به همراه مالخران برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.