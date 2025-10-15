رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اینکه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن نیازمند تعمیق آموزه‌های دینی و انقلابی است، گفت: اید تمام ظرفیت‌های خود را به کار گیریم تا بتوانیم جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمدحسنی در آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تأسیس این سازمان و مراسم یادبود شهادت شهید آیت‌الله «آل‌هاشم» که صبح امروز (چهارشنبه) در مرکز همایش‌های کوثر برگزار شد، با اشاره به پیشینه تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اظهار داشت: این نهاد با پیشنهاد فرماندهی معظم کل قوا، که در آن زمان نماینده امام راحل در شورای عالی دفاع بودند، و با تصویب امام خمینی (ره) شکل گرفت.

حجت‌الاسلام محمدحسنی هدف اصلی از تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تعمیق معارف دینی و آموزه‌های اسلامی در میان کارکنان ارتش برشمرد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران، حتی پیش از انقلاب، دارای کارکنان مسلمان، مؤمن و متدین بود، اما این مبانی دینی نیاز به تعمیق بیشتری داشت. از این‌رو، این سازمان با هدف گسترش و تعمیق آموزه‌های دینی تشکیل شد و الهام‌بخش تأسیس آن، اندیشه و ذهن بلند امام راحل بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ازاش با بیان اینکه رضایتمندی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از عملکرد سازمان، نشان‌دهنده تحقق اهداف تأسیس آن است، عنوان کرد: این موضوع مایه افتخار و مباهات ماست، اما مسئولیت ما را نیز سنگین‌تر می‌کند. در شرایط کنونی و با توجه به پیدایش جنگ ترکیبی و جنگ شناختی، نیاز به تعمیق آموزه‌های دینی و انقلابی در میان کارکنان ارتش و خانواده‌های محترم آنان، بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی تأکید کرد: ما باید تمام ظرفیت‌های خود را به کار گیریم تا بتوانیم جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کنیم. این امر، همت بزرگی می‌طلبد که خوشبختانه این روحیه در سراسر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش وجود دارد و در حال ارتقاست.

حجت‌الاسلام محمدحسنی، روز عقیدتی سیاسی را روزی مقدس و افتخارآفرین خواند و از تلاش‌های جهادی و انقلابی همکاران خود تقدیر کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی‌های شهید آیت‌الله «سید محمدعلی آل‌هاشم» رئیس سابق این سازمان پرداخت و گفت: شهید آل‌هاشم مردی الهی و یکی از موفق‌ترین، محبوب‌ترین و مردمی‌ترین مدیران کشور بود. آموزه‌های مدیریتی او می‌تواند چراغ راه ارادتمندانش باشد.

وی با بیان اینکه «شهادت، عزت‌آفرین است»، افزود: شهید آل هاشم برای همه کسانی که او را می‌شناختند، بسیار عزیز بود. او با شهادتش، عزیزتر و عزتش ماندگارتر شد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی، شهید آل‌هاشم را دارای اصالت و تبار بزرگ توصیف کرد و گفت: بزرگی‌کردن، هنر بزرگان است و این ویژگی مستلزم روحی بزرگ است که این شهید به خوبی از آن برخوردار بود. خوش‌قلبی، خیرخواهی، فراجناحی بودن، توانایی پرورش افراد، حافظه قوی، اشراف به امور، خوش‌فکری، تواضع و فروتنی و گذشت، از او مدیری توانمند و تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ساخته بود.

وی ادامه داد: شهید آل‌هاشم مدیر ترازی بود که به این زودی‌ها قابل تکرار نیست و زمان زیادی لازم است تا فردی با چنین ویژگی‌هایی ظهور کند. او بسیار محبوب بود و تعابیر بلند رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) درباره ایشان، غبطه‌برانگیز است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه می‌توان از شهید آل‌هاشم الگو گرفت، اما نمی‌توان مانند او شد، تصریح کرد: ایشان برخوردار از شخصیتی کاریزماتیک و خدادادی بودند که قابل تقلید نیست. شهید آل‌هاشم خورشید بی‌غروبی است که هرگز در آسمان حق‌طلبی غروب نمی‌کند و تابش او با گذشت زمان بیشتر می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما موظفیم پرچمی را که شهید آل هاشم در سازمان عقیدتی سیاسی برافراشته، بلندتر نگه داریم و راه نورانی او را ادامه دهیم.