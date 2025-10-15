به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ مهدی شهاب الدین گفت : با اعلام گزارش از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوثر سمنان، مبنی بر مصدومیت و انتقال فردی مشکوک به این بخش، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پلیس پس از بررسی‌های میدانی پی بردند یک فقره نزاع و درگیری در منطقه چهل تن مهدیشهر رخ داد که در این درگیری یک نفر با استفاده از سلاح سرد مجروح و به مرکز درمانی منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه ضارب از محل متواری شده بود، اضافه کرد: پلیسدر کمترین زمان ممکن متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کرد.