شرکت‌های تولیدی عضو بورس و فرابورس در شهریور ۱۴۰۴ با ثبت حد نصاب تاریخی، مجموع فروش خود را به بیش از ۶۲۹ همت افزایش داده‌اند که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۴ و ۶۱.۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در شهریور مجموع ارزش فروش داخلی و صادراتی شرکت‌های تولیدی به بیش از ۶۲۹ همت افزایش یافت این در حالی است که در ماه گذشته ارزش فروش این شرکت‌ها حدود ۵۶۰ همت و در ماه مشابه سال قبل حدود ۳۹۰ همت بوده است.

به این ترتیب، ارزش فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل ۱۲.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱.۲ درصد رشد داشته است.

ارزش فروش داخلی سالانه این شرکت‌ها با ۴.۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۳۴.۳ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵.۰۵۱ همت در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است. ارزش فروش صادراتی سالانه این شرکت‌ها نیز با ۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۴۱.۴ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیش از ۷۵۱ همت در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

ارزش دلاری فروش صادراتی شرکت‌های مورد بررسی در مرداد ماه ۱.۱۱۵ میلیون دلار بوده (ماهانه) که با ۳.۲ درصد افزایش به ۱.۱۵۰ میلیون دلار در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.

در نتیجه این عملکرد مثبت در ماه گذشته، مقدار سالانه این کمیت از ۱۱.۹۰۴ میلیون دلار در مرداد به بیش از ۱۱.۹۱۸ میلیون دلار در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است و به این ترتیب فروش سالانه صادراتی به مرز ۱۲ میلیارد دلار نزدیک شده است.