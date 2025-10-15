پخش زنده
از ۲۱ تا ۲۷ مهر به عنوان هفته خوشنویسی شناخته میشود که در آن برنامههای فرهنگی، نمایشگاهها، نشستها و مراسم تجلیل برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، افتخاردبیر انجمن خوشنویسی شهرستان سنندج و از خوشنویسان مطرح استان کردستان گفت: در حال حاضر ۱۱۶ هنرمند خوشنویس مطرح در سطح کشور در استان کردستان فعال هستند.
وی از برگزاری برنامههای این هفته در شهرسنندج سخن گفت و افزود: برپایی مراسم بداهه نویسی با حضور ۲۵ نفر از خوشنویسان برتر همزمان با سراسرکشور و همچنین برپایی نمایشگاه خوشنویسی در سطح شنندج از برنامههای مهم این هفته درسنندج است.