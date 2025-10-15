اعلام برنامه های هفته خوشنویسی

از ۲۱ تا ۲۷ مهر به عنوان هفته خوشنویسی شناخته می‌شود که در آن برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و مراسم تجلیل برگزار می‌ شود.