سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد: پدافند غیرعامل، مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسعود سعادت‌بخش در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان میبد با اشاره به اهمیت این حوزه اظهار کرد:: پدافند غیرعامل، مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی است و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌های اثرگذار، این رویکرد را در جامعه نهادینه کنند.

وی افزود: پدافند غیرعامل، مجموعه‌ای از اقدامات هوشمندانه برای کاهش آسیب‌ها، افزایش بازدارندگی و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر هرگونه تهدید طبیعی یا انسانی است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند، با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی مؤثر، فلسفه و اهمیت پدافند غیرعامل را برای آحاد جامعه تبیین کنند و آمادگی خود را در برابر تهدیدات مختلف ارتقا دهند.

سعادت‌بخش خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، اقدامات خوبی در زمینه تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند برای شرایط بحرانی در شهرستان میبد انجام شده است که نقش مؤثری در ارتقای تاب‌آوری شهرستان دارد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد تأکید کرد: پدافند غیرعامل باید هم‌راستا با اقتدار دفاعی کشور پیش رود و اطلاع‌رسانی و آموزش در این حوزه باید به طور مستمر ادامه یابد.

وی گفت: حمایت از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با پدافند غیرعامل از اولویت‌های فرمانداری است، زیرا مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، موجب ارتقای سطح تاب‌آوری و امنیت پایدار در جامعه می‌شود.