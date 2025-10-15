پخش زنده
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور خبر داد: در نیمه نخست امسال ۳۰ تا ۵۰ درصد بستگی به شرایط استانها، ساخت و ساز در حوزه مسکن کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین مقومی در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در تبریز افزود: این میزان کاهش ساخت و ساز در حوزه مسکن به علت شرایط حاکم در کشور در بخش اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ورودی کار پروندههای ساختمانی به سازمان نظام مهندسی نیز کاهش یافته است اظهار کرد: این وضعیت درآمدی و ارائه خدمات مهندسی این سازمان و وضعیت معیشتی مهندسان آسیب زده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه در سالهای گذشته نیز آسیبهای درآمدی به این سازمان وارد شده است گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان بازوی دولت در بخش مسکن به ارتقای ایمنی ساخت و سازها کمک میکند و ادامه این روند مشکلاتی برای این سازمان ایجاد میکند.
مقومی با تاکید بر اینکه برای رونق دوباره ساخت و سازها در حوزه مسکن باید تدبیر لازم اندیشیده شود ادامه داد: تسهیل فرآیندها از جمله راهکارها در این زمینه است و در این سازمان آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد و این کار جزو برنامههای شورای مرکزی سازمان نظام قرار دارد.
وی با بیان اینکه در این سازمان ظرفیت ارایه خدمات در سایر حوزهها مانند تفکیک آپارتمان وجود دارد یادآور شد: برخی شرکتهای خدماتی با برون سپاری خدمات خود مانند بازرسی عملیات لوله کشی گاز از ظرفیتهای این سازمان بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: سایر دستگاهها و شرکتهای فعالی در ساخت و ساز نیز میتوانند از ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار نفری جامعه مهندسی این سازمان برای ارایه خدمات فنی مهندسی به مردم بهرهمند شوند تا با ارتقای ایمنی ساخت و سازها، رضایت مندی مردم جلب شود.
مقومی با بیان اینکه جامعه مهندسان این سازمان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری میکنند افزود: در زمان کنونی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن ملی در کشور با نظارت مهندسان این سازمان در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
وی با اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی ارائه خدمات مهندسی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از سوی جامعه مهندسی اظهار کرد: اجرای این طرح در حوزه نظام مهندسی با مشکل خاصی مواجه نبوده و اگر هم مشکلی وجود دارد مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی هم گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حملات رژیم صهیونیستی به ۵۵۶ واحد مسکونی، تجاری و صنعتی استان آسیب زد.
علیرضا معتمدنیا با بیان اینکه عمده واحدهای خسارت دیده ساختمانهای صنعتی بودند افزود: برای بازسازی واحدهای آسیب دیده خدمات مهندسی رایگان از سوی این سازمان ارائه شد.
وی با اشاره به فعالیت جامعه مهندسان این سازمان در اجرا و نظارت بر پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در این استان اظهار کرد: در این طرح هم اکنون ۳۱ هزار و ۳۲ واحد مسکونی اجرا شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی گفت: از این تعداد ۱۳ هزار و ۴۱۲ واحد شهری و ۲۴ هزار و ۳۹۳ واحد روستایی در بخش خودمالکی اجرا شده و در بخش خودمالکی بافت فرسوده ۲۵۴ واحد و در بخش بازآفرینی شهری نیز ۲۲ هزار ۷۴۲ واحد اجرا شده است و دارای پروانه هستند.
نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با حضور اعضای این سازمان از سراسر کشور سه شنبه و چهارشنبه در تبریز برگزار شد.