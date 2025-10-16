سرپرست شرکت گاز استان زنجان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال؛ مشترکین زنجانی بیش از یک میلیارد و ۵۸۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی مصرف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر با اعلام این خبر گفت: گاز استان در ۶ ماهه اول سال به بیش از یک میلیارد و ۵۸۷ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: امسال، مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی نسبت به ۶ ماهه سال گذشته، حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است.

سرپرست شرکت گاز استان زنجان افزود: سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیارد ۹۱۹ میلیون متر مکعب گاز در استان زنجان مصرف شده است.

صابری فر اظهار کرد: همچنین در ۶ ماه امسال به طور میانگین روزانه یک میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار متر مکعب گاز در بخش صنعتی و نیروگاه، مصرف شده است.

وی ضمن قدردانی از همراهی مردم استان زنجان درمصرف بهینه گازطبیعی؛ توسعه هرگونه خدمت رامرهون همکاری و همراهی مردم ومشترکین عنوان کرد.