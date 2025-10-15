پخش زنده
امروز: -
۱۲ شکارچی غیرمجاز از اول مهر ماه امسال در شهرستان اقلید دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید در یک رشته عملیات جداگانه ، مهر امسال، ۱۲ متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.
علی بخش نجاتی افزود: ۹ صیاد غیرمجاز که ۳۵۰ قطعه ماهی کپور را صید کرده بودند، در حالی بازداشت شدند که لوازم صید غیرمجاز در اختیار داشتند.
او ادامه داد: در عملیاتی دیگر، سه شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند که دو نفر از آنان در آستانه شکار و نفر سوم سه قطعه کبک شکار کرده بود.
نجاتی بیان کرد: دو قبضه سلاح ساچمهزنی مجاز، یک قبضه سلاح ساچمهزنی غیرمجاز و همچنین سه قطعه لاشه کبک از این متخلفان کشف و ضبط شد.
علی بخش نجاتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید، گفت: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع داده شده است.