به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، درحالی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) روز گذشته محرومیت ورزشکاران ژیمناستیک رژیم صهیونیستی از مسابقات جهانی جاکارتا را تایید کرد، امروز (چهارشنبه) آرتیوم دولگوپیات، قهرمان جهان رژیم صهیونیستی با بغض گفت: «بسیار شوکه شدم و ناراحتم».

مظلوم نمایی ورزشکار رژیم کودک کش درحالی است که رژیم صهیونیستی در مدت ۲۴ ماه جنگ علیه غزه ۹۵۰ ورزشکار فلسطینی را قتل عام کرده و تمام قوانین بین المللی ورزش را زیرپا گذاشته است.

پیش از این دولت اندونزی، میزبان مسابقات جهانی ژیمناستیک، با اعتراضات گسترده مردم در حمایت از فلسطین تصمیم گرفت تا ویزای ۷ ورزشکار صهیونیست را لغو کند.

صهیونیست‌ها بعد از این شوک ورزشی بزرگ سریعا دست به کار شدند و به دادگاه CAS شکایت کردند اما این این دادگاه دست رد به سینه رژیم کودک کش زد.

قهرمان المپیک توکیو مدعی است که این «اقدام دولت اندونزی سیاسی» است، اما طبق قانون مسابقات جهانی و سازمان‌های ورزشی جهان «ورزشکاران رژیمی که به نسل‌کشی متهم است نباید آزادانه در مسابقات بین المللی شرکت کند».

طبق گزارش سایت وان رژیم کودک کش، دادگاه CAS بزرگترین شوک را به ورزش رژیم صهیونیستی وارد کرد و «این محرومیت تاریخی می‌تواند آینده ورزش این رژیم را تحت شعاع قرار دهد».