دو بنای شاخص تاریخی در شهر اراک، شامل موزه مفاخر و حمام موزه چهار فصل، همزمان تحت عملیات گسترده مرمت و بهسازی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین محمودی، معاون میراث فرهنگی اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی گفت: این پروژه در راستای حفاظت از گنجینههای معماری و فرهنگی استان و همچنین ارتقاء سطح خدماترسانی موزهای آغاز شده است و تیمهای تخصصی مرمت با استفاده از روشهای علمی و سنتی در حال فعالیت بر روی این دو اثر ارزشمند هستند.
حسین محمودی با اشاره به جزئیات این پروژهها گفت: موزه مفاخر که یکی از بناهای تاریخی با قدمت اواخر دوره قاجار است و از نظر ویژگیهای معماری و هنری حائز اهمیت است، شاهد اقدامات مرمتی دقیقی است.
محمودی اعلام کرد که این عملیات شامل موارد زیر است: تعمیر بخشهای فرسوده نما. بهسازی و ترمیم آجر فرش محوطه و کف داخل بنا. تعمیر و رنگآمیزی تخصصی در و پنجرهها. مرمت و بازسازی گچکاریهای تاریخی.
وی در ادامه درباره مرمت حمام موزه چهار فصل گفت: «تأسیسات زیربنایی نظیر شبکه برقرسانی به تمام قسمتهای حمام موزه نوسازی شده و سامانههای حفاظتی و نظارتی نیز در حال بهروزرسانی هستند.»
محمودی افزود: «پس از اتمام کامل این مراحل نوسازی، امکان پخش برخط (Online Streaming) تصاویر موزه و همچنین راهاندازی قابلیت بازدید مجازی از این اثر تاریخی برای عموم فراهم خواهد شد که این امر دسترسی به میراث فرهنگی استان را تسهیل میکند.»